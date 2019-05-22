شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن الدولة المُنفذة للهجمات الأخيرة بالخليج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه من الممكن جداً أن تكون إيران وراء اعتداءات الخليج العربي.
وأضاف: “بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدو أنه من الممكن جداً أن تكون إيران وراءها”.
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