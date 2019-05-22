الإمارات تستنكر محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة بصواريخ باليستية

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها، بأشد العبارات محاولة الميليشيات الانقلابية الحوثية، استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي أول أمس.

وأعلنت السعودية، الإثنين، اعتراض الدفاعات الجوية أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها الأربعاء، أن محاولة استهداف أشرف بقاع الأرض خلال شهر رمضان الكريم، يمثل اعتداءً آثماً على حرمة بيت الله الحرام، وتصعيدا خطيرا غير مسبوق وإفلاساً أخلاقياً لهذه الميليشيات.

ولفتت الوزارة إلى عدم وجود حدود دينية أو أخلاقية تردع هذه المليشيات المتمردة عن إجرامهم واستفزازهم لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء وفي هذا الوقت بالذات، يعكس ارتهان الميليشيات الحوثية لإرادة خارجية وتنفيذها لهذه الأجندات، وأن هذا العمل الآثم يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه في اليمن.

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وشددت دولة الإمارات على وقوفها التام إلى جانب السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها أو يمس السلم والاستقرار على أراضيها، مؤكدة في الوقت نفسه على الارتباط العضوي بين أمن الرياض وأبوظبي.

وجددت دولة الإمارات التزامها الثابت ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق مدركة تمام الإدراك ارتباط هذا الهدف بأمن واستقرار المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف الأماكن المقدسة في المملكة.

وأصدرت السفارة السعودية في واشنطن بيانا جاء فيه: "إن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخين إيرانيي الصنع أطلقهما الحوثيون على منطقة مكة".

وهذه ليست المحاولة الأولى لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لاستهداف مكة المكرمة.

ففي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016 أسقط الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا قبل وصوله إلى مكة المكرمة.

وفي 27 يوليو/تموز 2017 أعلنت قيادة التحالف العربي اعتراض الدفاع الجوي صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه منطقة مكة المكرمة، في "محاولة يائسة لإفساد موسم الحج".