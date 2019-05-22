المرصد السوري: 12 قتيلا و18 جريحا في قصف جوي بإدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، مقتل 12 مدنيا وإصابة 18 آخرين، في غارات جوية استهدفت معقلا للإرهابيين بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وذكر المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن "غارات استهدفت أماكن في منطقة السوق الشعبي بكورنيش مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، أسفرت عن مقتل 12 مدنيا على الأقل وإصابة 18 آخرين".

وأضاف المرصد أنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كان الهجوم الجوي نفذ بسلاح الجو السوري أم الروسي.

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وتسيطر هيئة تحرير الشام (ذراع تنظيم القاعدة سابقا) على جزء كبير من محافظة إدلب وعلى مناطق متجاورة في محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب).







وتخضع محافظة إدلب ومناطق محيطة بها لاتفاق هدنة روسي-تركي تمّ إقراره في سبتمبر/أيلول الماضي، ونصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين طرفي النزاع، إلا أن القوات السورية صعّدت منذ أسابيع وتيرة قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً، وتمكنت من استعادة السيطرة على عدد من البلدات من الجهة الجنوبية.

ومنذ نهاية أبريل/نيسان الماضي، بلغت وتيرة القصف حدّاً غير مسبوق منذ توقيع الاتفاق، حيث قتل منذ ذلك الحين أكثر من 180 مدنيا، وفق المرصد.



ودفعت العمليات العسكرية أكثر من 180 ألف شخص إلى النزوح، وفق الأمم المتحدة التي حذّرت خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن، الجمعة الماضي، من خطر حصول "كارثة إنسانيّة" في إدلب إذا تواصلت أعمال العنف.