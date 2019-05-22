سماع دوي انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو

سُمع دوي انفجار قوي، صباح الأربعاء، هز أرجاء العاصمة الصومالية، مقديشو.

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ووفق وسائل إعلام محلية فإن أعمدة الدخان تصاعدت في سماء العاصمة إثر دوي انفجار هائل.

ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل غير أن العاصمة الصومالية تشهد بين الحين والآخر تفجيرات تقع غالبا من جانب حركة الشباب الإرهابية التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة.

ورغم خسارتها بلدات وأراض في السنوات القليلة الماضية، فلا تزال الحركة تنفذ تفجيرات وهجمات على أهداف حكومية وأمنية ومدنية في العاصمة وغيرها من المدن.