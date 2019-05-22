جرحى في انفجار خلال تدريبات عسكرية بكشمير الهندية

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العين الإخبارية150 مشاهدة
عناصر الشرطة الهندية - أرشيفية
ذكرت وزارة الدفاع الهندية، الأربعاء، أن انفجارا وقع خلال تدريبات لقوات الجيش، أسفر عن العديد من الإصابات الطفيفة بينها إصابة فرد أمن بجروح بالغة.
ونفت وزارة الدفاع الأنباء التي تداولها عدد من وسائل الإعلام المحلية في الهند، مؤكدة أن الانفجار لم يكن بعبوة ناسفة، لكنه نجم عن حادث خلال التدريبات.
وكانت وكالة الأنباء الهندية قد أعلنت، في وقت سابق، الأربعاء، مقتل فرد أمن وإصابة 7 آخرين، في انفجار عبوة ناسفة بمدينة جامو في كشمير شمالي الهند.
وذكرت أن أحد أفراد الأمن فقد حياته وأصيب 7 في انفجار عبوة ناسفة في منطقة مندهار على طول خط السيطرة في قطاع بونش بكشمير شمالي الهند.
وجامو هي العاصمة الشتوية للجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير؛ حيث شهدت المنطقة توترا محتدما مع باكستان خلال الفترة الماضية.
وتنقسم كشمير بين الهند وباكستان منذ عام 1947 إثر انتهاء الاستعمار البريطاني لشبه الجزيرة الهندية.
ومنذ عام 1989، تقاتل جماعات انفصالية مسلحة القوات الهندية في شطر كشمير الذي تنشر فيه الهند نحو نصف مليون جندي، مطالبة بالاستقلال أو إلحاق المنطقة بباكستان.
وخلّفت الاشتباكات عشرات الآلاف من القتلى معظمهم من المدنيين، ويعد العام الماضي الأعنف في كشمير منذ عقود مع مقتل 206 مسلحين يشتبه بأنهم من الانفصاليين و57 مدنيا و78 عنصرا من قوات الأمن الهندية.
وتنشر الهند 500 ألف عسكري في كشمير المقسمة بين الهند وباكستان، وتعيش حالة توتر منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.
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