وزير: تركيا تلمس تحسنا في محادثات إس-400 وإف-35 مع أمريكا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه يلمس تحسنا في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن أنظمة الدفاع الروسية إس-400 والمقاتلات الأمريكية إف-35 لكنه أضاف أن أنقرة مستعدة أيضا لعقوبات أمريكية محتملة.

وتركيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن قرار أنقرة شراء أنظمة إس-400 التي لا يمكن دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي. وتقول واشنطن إن هذه الخطوة ستهدد دور أنقرة في تطوير مقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وقال أكار للصحفيين في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن تركيا تنفذ التزاماتها في مشروع إف-35 وإن أنقرة تتوقع أن يستمر البرنامج كما هو مخطط له. وقال إن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين ما زالت جارية.

وصرح أيضا بأن تركيا تقيم عرضا أمريكا بشراء أنظمة باتريوت مضيفا أن أنقرة وواشنطن تبحثان السعر ونقل التكنولوجيا وقضايا الانتاج المشترك بخصوص أحدث عرض قدمه المسؤولون الأمريكيون.