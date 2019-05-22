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إخوان اليمن يستحوذون على منشآت عامة في عدن

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع إخوان اليمن يستحوذون على منشآت عامة في عدن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

بدأ مسؤولون في تنظيم الإخوان الإرهابي، في خصخصة منشآت عامة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تمهيداً لضمها إلى أملاك التنظيم، فيما رفع تكتل سياسي خطاباً مناهضاً لتحالف دعم الشرعية، بدعوى الدفاع عن السيادة اليمنية.

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وقال مسؤولون محليون، إن القيادي في حزب النهضة الإخواني هاني اليزيدي، الذي يشغل منصب مدير عام البريقة غربي عدن، شرع في خصخصة “حديقة الشعب” التي أعيد تأهيلها بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وبينت وثائق وتصريحات حكومية، أن مزاداً سرياً تم بين رؤوس أموال من الإخوان، لتأجير الحديقة “بشعار الاستثمار لـ99 عاماً”، وهو الأمر الذي قوبل برفض شعبي واسع.

واتهم مواطنون نظموا احتجاجات أمام الحديقة، القيادي الإخواني هاني اليزيدي، بالسعي للاستحواذ على الحديقة وضمها على أملاك التنظيم غير المرغوب فيه بجنوب اليمن.

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