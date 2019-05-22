"العفو الدولية": حقوق الإنسان مهددة في البرازيل خلال حكم بولسونارو

انتقدت مديرة "منظمة العفو الدولية" في البرازيل جوريما فيرنيك، الرئيس البرازيلي من اليمين المتطرف جاير بولسونارو الّذي "اتّخذ خلال الأشهر الخمسة الأولى من رئاسته تدابير تهدّد حقوق الإنسان".
وأكّدت في تقرير للمنظمة، "أنّنا راقبنا باهتمام حكومته، وبدأت هواجسنا مع الأسف تجد مبرّرًا لها، فقد اتّخذ تدابير تهدّد الحقّ في الحياة والصحة والحرية والأرض"، مشدّدةً على أنّ "الخطاب المخالف لحقوق الإنسان يتحوّل مع الأسف إلى سياسة رسميّة".
من جهتها، أعلنت وزارتا حقوق الإنسان والشؤون الخارجية، في بيان مشترك، "انفتاحهما على الحوار مع منظمة "العفو الدولية"، للإشارة إلى أنّ أيًّا من التأكيدات الواردة في التقرير لا تتوافق مع السياسات المطبّقة".
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