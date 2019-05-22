حاكم جاكرتا: 6 قتلى و200 جريح بعد اضطرابات عقب إعلان نتائج الانتخابات بإندونيسيا

نقلت وكالة "رويترز" عن حاكم ​جاكرتا​، إشارته إلى "سقوط 6 قتلى و200 جريح بعد اضطرابات في عاصمة ​إندونيسيا​ إثر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات".

وكانت قد ذكرت الوكالة في وقت سابق، أنّ "​الشرطة الإندونيسية​ أطلقت ​الغاز​ المسيل للدموع لتفريق محتجين في وسط ​جاكرتا​، في أعقاب تجمّع حاشد نظّموه بعدما أكّدت النتائج الرسمية انتخاب الرئيس ​​جوكو ويدودو​​ لفترة جديدة".

وكان إحصاء رسمي لمفوضية ​الانتخابات​ قد أفاد يوم الإثنين بأنّ الرئيس الإندونيسي الحالي جوكو ويدودو فاز بالانتخابات الّتي أجريت الشهر الماضي، وحصل على 55.5 في المئة من الأصوات مقابل 44.5 في المئة لمنافسه الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو.