أرامكو توقع عقدا جديدا بعد الهجوم على خطوط النفط

أعلنت شركة ​أرامكو​ ​السعودية​ أنها أبرمت اتفاقًا لمدة 20 عامًا لشراء ​الغاز الطبيعي​ المسال من شركة سيمبرا.

وبحسب وكالة "رويترز"، تعمل الشركتان على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25 في المئة في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.

وجاء في بيان مشترك أن "اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير".

وقد جماعة الحوثيين قد أعلنت عن تنفيذ هجمات بسبع طائرات مسيرة على منشآت حيوية في محافظتي الدودامي وعفيف بمنطقة ​الرياض​، مشيرة إلى أن الهجمات أدت إلى توقف كامل لخط ​النفط​ في تلك المنطقة.

يذكر أن صباح 14 أيار 2019، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق — غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون" دون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارًا محدودة".