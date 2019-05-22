بدء الإمارات توزيع المكملات الغذائية في اليمن

أطلقت ​الإمارات​ حملة لتوزيع المكملات الغذائية في ​اليمن​ تستهدف 5000 طفل وأم في عدة محافظات يمنية.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية أن فرق هيئة ​الهلال الأحمر الإماراتي​ وزعت في اليوم الأول من الحملة المكملات الغذائية على 400 طفل وأم في قسم الطوارئ التوليدية ب​مستشفى​ الصداقة التعليمي بمديرية الشيخ عثمان في عدن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مواجهات عنيفة دارت بين ​الجيش​ و"​أنصار الله​" في منطقة ​الرباط​ المحاذية لمنطقة تورصة في مديرية الأزارق جنوب غربي الضالع، إثر محاولة مقاتلي الجماعة التسلل إلى مواقع في جبهة دار الصليب غرب المديرية.