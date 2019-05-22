التجارة التركية خفضت الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بضائع أميركية

خفّضت وزارة التجارة التركية الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بعض البضائع الأميركية إلى النصف، في إطار المعاملة بالمثل.

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في رسالة إلى ​الكونغرس الأميركي​، الأسبوع الماضي "أنّني قرّرت استنادًا إلى مستوى التنمية الاقتصادية في ​​تركيا​​، إلغاء اعتبار تركيا بلدًا ناميًا من 17 أيار"، وبالتالي إلغاء مزايا تجارية تفاضلية تستفيد منها تركيا بموجب برنامج لدعم الدول النامية.

وفي سياق متّصل، أعلن ​البيت الأبيض​ "خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات التركية من الصلب والألومنيوم من 50 إلى 25 بالمئة".