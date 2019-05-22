سلطات السودان تراجع قرارات التجنيس واتهامات لشقيق البشير ببيع الجنسيات

أصدر مدير عام قوات الشرطة ​السودان​ية قرارًا يقضي بتكوين لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسية السودانية الممنوحة لأجانب، التي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية، وسط تقارير إعلامية عن تورط شقيق الرئيس المعزول ​عمر البشير​ في بيع الجنسية بمبالغ طائلة.

وأمهل مدير عام قوات الشرطة فترة أسبوعين للجنة لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات تمهيدًا لعرضها على الجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها .

يذكر أن ​حكومة​ البشير كانت تمنح الجنسية السودانية بشروط ميسرة (دخول البلاد بطريقة رسمية والإقامة داخل السودان لمدة 6 أشهر)، ويستطيع الحصول على الجنسية كل من السوريين واليمنيين والفلسطينيين والعراقيين و​مسلمي ميانمار​ و​إفريقيا​ الوسطى.

وكشفت تقارير أن شقيق البشير، المدعو عبد الله البشير، متهم ببيع الجنسية بمبالغ طائلة تصل إلى 10 آلاف دولار للجنسية الواحدة لكل من يرغب بالحصول عليها دون الإقامة في البلاد.