بو صعب ردا على جنبلاط: معلوماتك عن الخلاف حول التدبير رقم 3 غير صحيحة

ردّ وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، على رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، قائلًا: "لأنّني أعلم أنّك تحترم حرية التعبير، ولأنّني أقرأ دائمًا ما يصدر عنك، إسمح لي وبكلّ احترام أن أخبرك أنّ معلوماتك عن الخلاف حول تدبير الإستنفار رقم 3 غير صحيحة، ولا علاقة لأي خلاف داخلي بالموضوع".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الأسباب الحقيقيّة أرسلتها لك عبر وزير الصناعة وائل أبو فاعور، ليطلعك على المعلومات توخيًا للدقّة".
وكان قد سأل جنبلاط في وقت سابق: "هل علينا أن ندفع ثمن صراع الأجنحة داخل البيت الواحد من أجل الرئاسة؟. كفى تلك المهزلة في ظلّ الصراع الإقليمي الّذي بات واضحًا أنّه لن يوفّر أحدًا"، مشدّدًا على أنّ "نعم لإعادة النظر في جوانب من التدبير رقم 3، وكفى تهرب من الأملاك البحرية وغيرها من نقاط الهدر. نريد من رئيس الجمهورية ميشال عون حسم الأمور".
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