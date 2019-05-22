أشار النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "البعض يستغل ​الوضع الاقتصادي​ المتردي وارتفاع نسبة ​البطالة​، لإغراء بعض ​الشباب​ في قرى الجرد للعمل حراسا ل​كسارات​ ومعمل الموت في ​عين دارة​.. إذ ننبه إلى أن المعروض هو وظائف مجبولة بالفتنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصايغ: هناك من يعمل على اغراء بعض الشباب في قرى الجرد للعمل حراسا لكسارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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