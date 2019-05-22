مراد رعى انطلاق الإمتحانات التجريبية المتوسطة في مدارس البقاع

رعى مدير عام مؤسسات "الغد الأفضل" وزير الدولة لشؤون التجراة الخارجية ​حسن مراد​، انطلاق الإمتحانات التجريبية لتلاميذ ​الشهادة المتوسطة​ في مدارس ​البقاع​ والتي ينظمها سنويا المركز الثقافي العربي في مركز ​عمر المختار​ التربوي – ​الخيارة​، وفي كافة مدارس مؤسسات الغد الأفضل. ‎ويشارك في هذه الامتحانات اكثر من الف واربعمائة تلميذ من مختلف مدارس البقاع والتي تعد من حوالي خمسين مدرسة من البقاعين الغربي والاوسط و ​راشيا​. ‎وتستمر الامتحانات اربعة ايام وفقاً لبرنامج ​الامتحانات الرسمية​، وقد قام الأستاذ عمر مراد ممثلاً الوزير حسن مراد بجولة على مراكز الامتحانات، مثنياً على تنظيمها، متمنياً التوفيق في الامتحانات الرسمية المقبلة للجميع.

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