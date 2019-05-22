كتل هوائية جافة وحارة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن كتل هوائية جافّة وحارة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة وتبلغ ذروتها يوم الجمعة وتنحسر يوم السبت.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ (فوق معدلاتها الموسمية) خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وانخفاض في نسبة الرطوبة.(معدل الحرارة لشهر أيار هو ٢٧ درجة مئوية على الساحل) وظهور طبقات من الغبار في الجواء.

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع بحيث يكون ليل الخميس الجمعة حاراً (فوق معدلاتها الموسمية) مع نسبة الرطوبة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء. أما الجمعة فيكون غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود العشرة درجات وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحياناً اعتباراً من بعد الظهر وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.