وليد البعريني: للاهتمام بطرقات عكار التي باتت طرقات الموت

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ الى انه "مع إشراف مجلس الوزراء على الإنتهاء من البحث بمشروع الموازنة، وفي ظل ما تحمله السياسات المعتمدة من تقشف وخفض للنفقات، نلفت نظر المعنيين الى أن أوضاع ​البنى التحتية​ في عكار ما عادت تحتمل، ولا يجوز أن يأتي التقشف على حساب هذه المنطقة".

واوضح في تصريح له ان "أبرز مثال على ذلك اتوستراد ​المنية​ - عكار حيث بات هذا الطريق يصلح ليسمى طريق الموت نظراً للمخاطر التي تتهدد سالكيه جراء الحفر التي تجعل الطريق وعراً، وعليه نطالب سريعاً بمعالجة هذا الأمر وتأمين الأموال اللازمة لذلك كي لا يكون الجواب بعد فترة بأن الأموال نفدت ويتأجل الموضوع من سنة الى سنة".