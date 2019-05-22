جبق: للإسراع في العودة الآمنة والكريمة ودمج النازحين في المناطق المستقرة في بلدهم

لفت وزير الصحة العامة ​جميل جبق​، في كلمة ​لبنان​ أمام الجمعية العالمية الثانية والسبعين ل​منظمة الصحة العالمية​ المنعقدة في جنيف، الى مسألة ​النزوح السوري​ وتداعياتها على النظام الصحي في لبنان، مشيرا الى مخاوف لبنان الجدية لجهة عدم القدرة على الاستمرار في ضمان وصول النازحين للخدمات الصحية مقارنة بالنقص الكبير في التمويل من ​المجتمع الدولي​.

وناشد جبق الجهات المانحة لـ"زيادة دعمها للبنان لمواجهة هذه التحديات كون مسؤولية النزوح لا تقع على البلد المضيف فقط بل هي مسؤولية تشاركية مع المجتمع الدولي"، لافتا إلى "العبء الكبير الملقى على لبنان نتيجة العدد الكبير للنازحين الذين باتوا يشكلون ثلث سكانه تقريبًا، ما يرتب أعباء صحية وبيئية هائلة نتيجة الإنتشار غير المنظم وظروف العيش الصعبة".

وشدد على "ضرورة عدم اقتصار التضامن الدولي في هذه الأزمة على مساعدة لبنان على تحمل أعباء ​اللاجئين​، بل وجوب مساعدة ​النازحين السوريين​ على الإسراع في العودة الآمنة والكريمة إلى المناطق المستقرة في بلدهم وتقديم الدعم اللازم لإعادة دمجهم في بلدهم".

كما تطرق الى موضوع ​التغطية الصحية​ الشاملة، مؤكدا أن "لبنان اعتمد التغطية الصحية الشاملة هدفًا رئيسياً لاستراتيجيته الصحية الوطنية الجديدة"، منوها "بأهمية الدعم التقني الذي تقدمه منظمة من الصحة العالمية وتعاونها القيم والمستمر لتمكين بلدنا من مواصلة الخطى الحثيثة نحو التغطية الصحية الشاملة فلا يبقى احد دون تغطية صحية".

وأوضح أنه "على الرغم من استمرار ​الأزمة السورية​ وتداعياتها الحادة على لبنان، وعلى الرغم من الضائقة الإقتصادية في البلاد ، تستمر المؤشرات الصحية في لبنان بالتحسن، وقد تمكن من تحقيق تقدم ملموس تجاه التغطية الصحية الشاملة. ويعود ذلك إلى تعدد الشركاء في ​القطاع الصحي​ بمن فيهم ​القطاع الخاص​ و​منظمات المجتمع المدني​ والصناديق الضامنة، إضافة إلى اعتماد سياسات مبنية على الدراسات والبراهين بالتعاون مع مرصد دعم السياسات الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية"، مذكرا أن "​وزارة الصحة​ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و​البنك الدولي​، وسّعت شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية لتغطي كامل الأراضي اللبنانية وتقدم خدمات وقائية وعلاجية للفئات السكانية الاقل دخلاً مع نظام تحويل الى ​المستشفيات الحكومية​".

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أعلن جبق أن "الوزارة حالياً بصدد تطوير الملف الطبي الالكتروني الموحد، في موازاة متابعة تقديم المعاينات الطبية واللقاحات و​الأدوية​ الأساسية، وأدوية ​الأمراض​ المزمنة"، مشيرا إلى أن "اهم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي حالياً هي المتعلقة بالكلفة الباهظة للتكنولوجيا والأسعار المرتفعة جدا للأدوية الحديثة، وما يضاعف المشكلة هو النقص الحاد في أدوية الـ -GENETICS- في السوق العالمية وهي المعروفة بفعاليتها وانخفاص كلفتها. وحث منظمة الصحة العالمية على مضاعفة الجهود لمعالجة هذه الازمة".

وعلى هامش مشاركته في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، واصل جبق عقد لقاءات ثنائية وصفها المشاركون بالبناءة والمفيدة كونها تمحورت على كيفية تعزيز البرامج الداعمة للنظام الصحي اللبناني والسعي لتخفيف أعباء النازحين السوريين على هذا النظام. وقد شكلت مسألة النازحين محور اجتماعه مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم جيبيرياسو الذي دعاه جبق لزيارة لبنان في شهر كانون الثاني المقبل في ظل السعي لتفعيل البرامج المدعومة من منظمة الصحة العالمية في لبنان. وقد نوّه جيبيرياسوس بالعمل الذي تقوم به وزارة الصحة في لبنان ولا سيما الدعم الذي يحصل عليه ​النازحون السوريون​ بشكل يحافظ على المؤشرات الصحية الجيدة في المنطقة.

كذلك عقد جبق اجتماعًا مع مفوض الصحة في ​الإتحاد الأوروبي​ فيتينيس أندريوكيتيس وتناول البحث سبل تفعيل البرامج الأوروبية الداعمة للبنان في مجال الصحة واللقاحات بشكل خاص. وطلب وزير الصحة العامة دعم الإتحاد الأوروبي للبنان في الموقف من أزمة النزوح السوري. كما كان اجتماع تقني موسع بين وفدي وزارتي الصحة اللبنانية والإيرانية حضره جبق ونظيره الإيراني سعيد نمكي والمدير العام لوزارة الصحة ​وليد عمار​ ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة ​رندة حمادة​ وعدد من أعضاء الوفدين. وتم التركيز على كيفية تمتين التعاون في مسألتي الدواء والإستشفاء والتكنولوجيا الطبية.

خلال لقاء عقده جبق مع رئيسة الإتحاد العالمي لأمراض ​السرطان​ الأميرة دينا مرعد ، تم الاتفاق على أن تزور لبنان في شهر تموز المقبل للبحث في تطوير البرامج السرطانية في لبنان.