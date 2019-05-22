النشرة: العمل يعود إلى طبيعته بمختلف الادرات العامة والرسمية بالنبطية

أفاد مراسل "​النشرة​" في النبطية بأن العمل عاد الى مختلف الادرات العامة والرسمية في ​السراي الحكومي​ في النبطية بعدما شهدت اضرابا استمر 3 ايام. وتبلغ ​موظفو الادارة العامة​ في السراي وفي الادارات الاخرى والتي تقع خارجها تعليق الاضراب من قبل ​رابطة موظفي الادارة العامة​ وشهدت دائرة النفوس في ​سراي النبطية​ اقبالا على انجاز اخراجات القيد وكافة المعاملات بعد انقطاع نتيجة الاضراب حيث اشرف رئيس الدائرة ​علي مكي​ على توزيع مهام الموظفين في الدائرة لانجاز كافة الطلبات المقدمة بما فيها انجاز اخراجات القيد وتقديم الطلبات لانجاز الهوية الشخصية ومعاملات ​الولادة​ والوفاة وغيرها

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