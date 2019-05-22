نادر: من يقف وراء إعتصامتنا هي حقوقنا والشهداء الذين تم الإستهتار بكرامتهم

شدد العميد الركن المتقاعج ​جورج نادر​ على أن "من يقف وراء مظاهراتنا وإعتصامتنا هي حقوقنا والشهداء الذين تم الإستهتار بكرامتهم، عنجما قال بعض الوزراء أن ​الجيش​ مجبور يموت"، مؤكدا أنه "ليس ورائنا أحد سوى حقوقنا، واذا وقف معنا النائب ​شامل روكز​ فنحن نعتز بهذه الوقفة".

ولفت نادر في حديث تلفزيوني الى أن "هناك 6 ضباط نواب وقفوا معنا 2 من حزب "القوات اللبنانية" و2 من "​التيار الوطني الحر​" و2 من "​حزب الله​"، ورغم التناقضات السياسية والحزبية حقوقنا جمعتهم"، جازما أن "القرار المتخذ أخذ من قبلنا وليس من قبل أي فريق سياسي".

وأضاف: "في كل تظاهراتنا تصرفنا بحضارة ونحن منظمون وهذا ما أخاف السياسيين، نحن من مختلف المناطق والمذاهب ولكن لا نتكلم سياسيا وطائفيا"، كاشفا أن "مخططنا كان اغلاق الطريق على الوزراء وعدم السماح لهم بالخروج من السراي إلا بعد إلغاء كافة البنود المتعلقة بالجيش من مشروع ​الموازنة​"، مشيرا الى "أننا ندافع عن ​القوى الامنية​ وعن حقوقهم في الخدمة الفعلية والتقاعد، فنحن لم نأخذ حقوقنا في ​سلسلة الرتب والرواتب​".