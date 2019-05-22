قائد القطاع الغربي لليونيفيل زار المطرانية المارونية في صور

زار قائد القطاع الغربي لـ"​اليونيفيل​" الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا، مقرّ المطرانية المارونية في صور، حيث كان في استقباله رئيس أساقفة صور و​بنت جبيل​ وتوابعهما للطائفة المارونية المطران ​شكرالله نبيل الحاج​، ضمن إطار اللقاءات الّتي تهدف إلى تمتين العلاقة بين "اليونيفيل" والمرجعيّات الدينيّة والسلطات المحليّة، وإلى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

وتوجّه المطران الحاج بـ"الشكر ل​إيطاليا​ على دعمها المستمرّ ل​لبنان​ الّذي اعتبره البابا يوحنا بولس الثاني بلد الرسالة وقدوة للإنسانيّة، حيث يشكّل نقطة ارتكاز ومحطّ أنظار العالم"، وشبّه "اليونيفيل" حيث تشارك أكثر من أربعين دولة، بـ"أمم متحدة مصغّرة في أرض ​جنوب لبنان​".

وشدّد على "أهميّة دور ​الكتيبة الإيطالية​"، مستذكرًا "علاقة الإيطاليين بلبنان على مرّ العصور وخصوصًا في الحقبة الرومانية".

من جهته، شكر الجنرال بيشوتا للمطران الحاج "الإستقبال الحار والدعم المتواصل لجنود حفظ السلام الإيطاليين"، مشيدًا بـ"أهميّة التواصل بين جنود حفظ السلام في "اليونيفيل" مع المرجعيّات الدينيّة والمحليّة والسكان المحلييّن حيث يكمن سرّ نجاح مهمّة "اليونيفيل".