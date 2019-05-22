زار قائد القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا، مقرّ المطرانية المارونية في صور، حيث كان في استقباله رئيس أساقفة صور وبنت جبيل وتوابعهما للطائفة المارونية المطران شكرالله نبيل الحاج، ضمن إطار اللقاءات الّتي تهدف إلى تمتين العلاقة بين "اليونيفيل" والمرجعيّات الدينيّة والسلطات المحليّة، وإلى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.
وتوجّه المطران الحاج بـ"الشكر لإيطاليا على دعمها المستمرّ للبنان الّذي اعتبره البابا يوحنا بولس الثاني بلد الرسالة وقدوة للإنسانيّة، حيث يشكّل نقطة ارتكاز ومحطّ أنظار العالم"، وشبّه "اليونيفيل" حيث تشارك أكثر من أربعين دولة، بـ"أمم متحدة مصغّرة في أرض جنوب لبنان".
وشدّد على "أهميّة دور الكتيبة الإيطالية"، مستذكرًا "علاقة الإيطاليين بلبنان على مرّ العصور وخصوصًا في الحقبة الرومانية".
من جهته، شكر الجنرال بيشوتا للمطران الحاج "الإستقبال الحار والدعم المتواصل لجنود حفظ السلام الإيطاليين"، مشيدًا بـ"أهميّة التواصل بين جنود حفظ السلام في "اليونيفيل" مع المرجعيّات الدينيّة والمحليّة والسكان المحلييّن حيث يكمن سرّ نجاح مهمّة "اليونيفيل".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القطاع الغربي لليونيفيل زار المطرانية المارونية في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.