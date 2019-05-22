النشرة: جريح في حادث سير على الاوتوستراد الشرقي بالقرب من مدخل صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ مروع على الاوتوستراد الشرقي ل​مدينة صيدا​ بالقرب من مدخل المدينة الشمالي، حيث اصطدمت ثلاث سيارات ببعضها البعض ما ادى الى سقوط جريح نقل الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة.

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