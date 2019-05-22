القاضية غادة عون ادعت على سالم عكاري وشخص آخر بجرم الرشوة

ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على رجل الاعمال سالم عكاري المعروف بـ"السمسار القضائي" وشخص آخر بجرم جناية الرشوة واحالتهما الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.
وكان عكاري قد أوقف في ملف الوساطات مع القضاة.
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