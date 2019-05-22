اخبار العالم

القاضية غادة عون ادعت على سالم عكاري وشخص آخر بجرم الرشوة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ادعت النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ على رجل الاعمال سالم عكاري المعروف بـ"السمسار القضائي" وشخص آخر بجرم جناية الرشوة واحالتهما الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.

وكان عكاري قد أوقف في ملف الوساطات مع القضاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاضية غادة عون ادعت على سالم عكاري وشخص آخر بجرم الرشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا