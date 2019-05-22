القاضية غادة عون ادعت على سالم عكاري وشخص آخر بجرم الرشوة

ادعت النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ على رجل الاعمال سالم عكاري المعروف بـ"السمسار القضائي" وشخص آخر بجرم جناية الرشوة واحالتهما الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.

وكان عكاري قد أوقف في ملف الوساطات مع القضاة.