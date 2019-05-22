وزير الدفاع التركي:صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" تمت

أكد ​وزير الدفاع التركي​، ​خلوصي أكار​، أن "صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" قد تمت"، مشيرا الى "أننا وقعنا الاتفاقية مع ​روسيا​، ولدينا علاقات ممتازة".

وقد أكدت ​أنقرة​ في وقت سابق، أنها لن تتراجع على صفقة "إس- 400"، وأنها ستتسلم الدفعة الأولى من هذه ال​منظومة​ في شهر تموز المقبل. وتطالب ​الولايات المتحدة​ ​تركيا​ باستمرار بالتخلي عن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وتهدد بحرمان أنقرة من الحصول على المقاتلة "إف-35".

وأوردت قناة CNBC نقلا عن مصادر في ​وزارة الخارجية الأميركية​، أمس أن ​واشنطن​ أمهلت أنقرة فترة لا تتجاوز أسبوعين، كي تتخلى عن شراء منظومات "إس-400" الروسية.