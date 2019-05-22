وزير الدفاع التركي:صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" تمت

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن "صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" قد تمت"، مشيرا الى "أننا وقعنا الاتفاقية مع روسيا، ولدينا علاقات ممتازة".
وقد أكدت أنقرة في وقت سابق، أنها لن تتراجع على صفقة "إس- 400"، وأنها ستتسلم الدفعة الأولى من هذه المنظومة في شهر تموز المقبل. وتطالب الولايات المتحدة تركيا باستمرار بالتخلي عن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وتهدد بحرمان أنقرة من الحصول على المقاتلة "إف-35".
وأوردت قناة CNBC نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية، أمس أن واشنطن أمهلت أنقرة فترة لا تتجاوز أسبوعين، كي تتخلى عن شراء منظومات "إس-400" الروسية.
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