رابطة موظفي الادارة العامة تعلّق إضرابها اعتباراً من اليوم

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان "ان الهيئة الإدارية تجدد تحيتها للزملاء الموظفين كافة، وتبدي اعتزازها بالقدر العالي من المسؤولية والمناقبية التي تحلوا بها في حراكهم المطلبي"، وأكدت على "حق الرابطة ومن تمثل في ممارسة كل وسائل التعبير التي كفلها الدستور وصانتها الشرائع والمواثيق الدولية، وعلى رفضها وإدانتها لكل حملات الترهيب والتهويل التي مورست ضد الإدارة العامة وموظفيها مؤخرا، والتي لن يكون لها من أثر سوى المزيد من الإصرار على التمسك بالحقوق وعلى رأسها الحق في الاضراب والاعتصام السلمي".

وقالت:"والتزاما منها برسالتها في الدفاع عن قضايا المجتمع المحقة وفي أولويتها حقوق الموظفين واستقرارهم الاجتماعي، وحرصا منها على عدم المساس بأمور الناس المعيشية مع ما يمثله تسيير المرافق العامة من أهمية على هذا الصعيد. ولأن صوت الإدارة العامة وموظفيها وصل عاليا الى حيث يجب ان يصل، فإن رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن تعليق الإضراب العام مؤقتا في كل الإدارات اعتبارا من صباح اليوم، ومواصلة تحركها بكافة الوسائل القانونية المتاحة مع إبقاء كل الخيارات مفتوحة بما فيها العودة إلى الإضراب عند اللزوم".

وختمت:"على الزملاء الموظفين البقاء على جهوزيتهم ومتابعة بياناتها التي ستصدر على ضوء التطورات، وتعاهدهم أنها ستبقى صوتهم المدوي في سبيل إعلاء شأن الإدارة والحفاظ على حقهم في العيش الكريم".