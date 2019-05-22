خارجية ایران: لدينا الاستعداد لدعم الاتفاق النووي كما دعمته فرنسا واوروبا العام الماضي

اعتبر المتحدث بإسم الخارجية سيد ​عباس موسوي​ ان ​الحكومة​ الكندية قامت بخطوات غير قانونية وغير تقلدية ضد ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية اذ يجب ان تتحمل مسؤولية هذه الاجراءات، للأسف ان هذه الاجراءات غير القانونية والاحادية لقد أدت الى تدمير التعامل والعلاقات القديمة الجيدة بين البلدين.

واشار موسوي في تصريح له، الى ان ایران لديها الاستعداد لدعم ​الاتفاق النووي​ بكامل قواها بالضبط وبالشكل الذي دعمت فيه ​فرنسا​ وشركائها الاوروبيين الاتفاق ونفذته طيلة العام الماضي، وبذل جميع مساعيها لتنفيذه بالضبط مثل فرنسا. اضاف قائلا "أعتقد بأن هكذا تصرف يجب ان يكون بالكامل مقنعاً للفرنسيين الذين يدعون دعم الاتفاق".