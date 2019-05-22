شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: المعارضة التركية ستنتصر على نظام أردوغان بسبب ديكتاتوريته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مختار نوح ، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن نظام أردوغان فى تركيا يمارس كل أنواع الديكتاتورية على معارضيه من أجل مصلحته والحفاظ على منصبه ، فتركيا فى عهد أردوغان لم تعرف سوى مصلحتها ومصلحة نظامها ، وظهر ذلك بعد فوز المعارضين فى انتخابات البلدية فى اسطنبول وأنقرة، فقرار أردوغان بعودة الانتخابات يؤكد ذلك .
وأضاف مختار نوح فى تصريح له، أن أنظمة الإخوان فى كل الدول لا تعترف سوى بمصالحها على مصالح الدول ، فالفترة المقبلة ستشهد تركيا المزيد من الصراعات والأزمات فى ظل حكم أردوغان بسبب ما يقوم به تجاه المعارضة وتجاه أبناء شعبه ، وأيضا الفترة ستشهد تقدم المعارضة فى حالة إعادة الانتخابات البلدية ، ومن المحتمل ان تقضى أيضا على نظامه فى ظل حالة الكبت والديكتاتورية التى يمارسها فى تركيا .
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