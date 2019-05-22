شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: سنقدم وثائق للمسؤولين الأمريكين حول إرهاب الإخوان فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة داليا زيادة، الناشطة الحقوقية ورئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن الحملة الشعبية لكشف جرائم الاخوان تُكثّف تواصلها مع مسؤولين أمريكيين وعدد من أعضاء الكونجرس، وتوفير وثائق ومواد بصرية تؤكد جرائم الإخوان وأعمالهم الإرهابية، والمطالبة بإدراج الجماعة على لائحة الكيانات الإرهابية فى أسرع وقت.
وأضافت داليا زيادة، فيى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك تحرّكات قوية من المسؤولين الأمريكيين باتجاه إدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم كل الوثائق والمستندات التى تكشف جرائم الجماعة فى مصر، وما ارتكبته من أعمال إرهابية ضد الدولة والشعب، وتوفيرها لمسؤولين ونواب أمريكيين، لتعجيل استصدار قرار تصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
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