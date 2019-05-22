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لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تناقش موازنة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعين اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019-2020، فيما يخص موازنات بعض الهيئات والمحافظات.

وتستمع اللجنة خلال الاجتماعين لمطالب ممثلي المحافظات والهيئات بشأن موازناتها وردود ممثلي وزارتي المالية والتخطيط عليها.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع الأول، مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019-2020، فيما يخص موازنة الهيئة العام لنقل الركاب بالإسكندرية.

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وتستكمل اللجنة خلال الاجتماع الثاني، مناقشة مشروع موازنة محافظة البحر الأحمر للسنة المالية 2019-2020.

 

 

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