شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "أفريقية البرلمان" يلتقى المفوض الخاص لشئون حوض النيل بخارجية ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية صباح اليوم الثلاثاء مع السفير مايكل بوك ، المفوض الخاص لشئون حوض النيل بوزارة الخارجية الألمانية. Advertisements وحسب بيان صادر عن اللجنة ، فسيتناول اللقاء رؤية مصر في كيفية تعظيم المصالح المشتركة ما بين دول حوض النيل سواء في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار وقطاعات البنية التحتية والتنمية الزراعية والطاقة وغيرها . يذكر أن البرلمان يشهد اليوم عقد عدد من اجتماعات للجان النوعيه لمناقشة موازنات قطاعاتهم منه لجنة الإدارة المحلية ولجنة الخطة والموازنه ، وستبحث اللجنه التشريعيه عدد من مشروع القوانين المكمله للدستور .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "أفريقية البرلمان" يلتقى المفوض الخاص لشئون حوض النيل بخارجية ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.