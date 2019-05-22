شكرا لقرائتكم خبر عن سكينة فؤاد: قناة الجزيرة القطرية من الأدوات التى تشارك فى تدمير المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد ،إن قناة الجزيرة القطرية أداة من الأدوات التى تشارك فى تدمير المنطقة، مضيفة: "لقد استوينا بنار الأكاذيب والادعاءات و تغيير الأقنعة".

وأضافت سكينة فؤاد فى تصريحات لها، أن الارهاب أصبح يجتاح العالم اجمع و أن تكوين الجماعات الارهابية ستنقلب و ستكون خنجر فى صدر من صنعوها و ليس المنطقة العربية وحدها ،متابعة :" نتمنى أن يكون ترامب قد توصل الى ادراك دور الجماعات الارهابية ، نتمنى ادراك الحقيقة والأيام ستثبت ذلك ".

وكان ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،قد وجه اتهاما لقناة "الجزيرة" القطرية، بنشر رسائل تدعو إلى الكراهية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".