شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد المنعم العليمى يطالب بربط التعليم الفنى بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد المنعم العليمى، بربط التعليم الفنى بسوق العمل، وضرورة تغيير ثقافة المجتمع ونظرته لخريجى التعليم الفنى، وأنهم طاقة بشرية هائلة لابد من حسن الاستفادة منها وإعادة توجيهها بما يعود بالنفع على الخريجين انفسهم وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام.

وأضاف العليمى، أن سوق العمل يتطلب المزيد من القوى العاملة، وفى نفس الوقت هناك طاقات بشرية مهدرة متمثلة فى خريجى التعليم الفنى كل عام، مقترحا توقيع بروتوكول تعاون بين عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم بشأن تدريب الطلاب وتأهيلهم على ان يصبحوا جاهزين للاندماج بسوق العمل فور تخرجهم.

وأشار عضو مجلس النواب، أن هذا الربط لابد أن يتم وفقا لقاعدة بيانات تستند لاحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والدولى وبهذا تكون هذه القاعدة هى أولى خطوات إصلاح المنظومة التعليمية، لافتا إلى أن تطوير المنظومة يحتاج لمبالغ مالية ضخمة لا تستطيع الدولة وحدها توفيرها، ولهذا على القطاع الخاص أن يشارك فى هذا الدمج والربط.