أسرة متوفى تتهم خصومه بقتله في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:

شهدت مدينة إطسا بالفيوم واقعة غريبة، عندما اتهم أسرة متوفى خصومه بالتعدي عليه بالضرب قبل لحظات من دفنه.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبوالليل، مأمور مركز إطسا، بوفاة رمضان موسى محمد، 56 سنة "عامل"، وأن يتهم اثنين من خصوم والده بقتله.

جرى تشكيل فريق بحث قاده العميد رجب غراب رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، وضم الرائد حازم الهاين، رئيس مباحث مركز إطسا، تحت أشراف اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، حيث أكدت تحريات فريق البحث أن المجنى عليه كان يعالج من مرض سرطان الدم منذ فترة طويلة، وبعد أن ساءت حالته تم نقله لمستشفى الفيوم العام منذ أيام، إلا أنه تُوفي، مساء أمس الثلاثاء، وأن نجله محمد يتهم محمود راغب حسين، 61 سنة بـ"المعاش" وابن شقيقه عناني محمد راغب.

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وأوضحت التحريات أن هناك خلافا بين أسرة المتوفى والمتهمين بسبب محاولة المتهمين الاستغناء عن أسرة المتوفى لوجود عقد إيجار قطعة أرض زراعية بمدينة إطسا، وذلك بعد انتهاء مدة الإيجار.

وأشارت التحريات إلى أن المجنى عليه مات بشكل طبيعى حسبما ورد بتقرير مستشفى الفيوم العام، لكن أسرة المتوفى تقول بغير ذلك.

جرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة أطسا للتحقيق.