تركيا تخفض الرسوم الإضافية على مجموعة واسعة من السلع الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):

خفضت تركيا الرسوم الإضافية التي سبق أن فرضتها على مجموعة واسعة من السلع الأمريكية أثناء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بسبب القبض على القس الأمريكي "أندرو برانسون" في تركيا في العام الماضي.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية التركية، فإنه تم خفض الرسوم المفروضة على السيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والأرز والتبغ وسلع أمريكية أخرى بمقدار النصف.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء ، فإن واردات تركيا من هذه السلع الأمريكية كانت تقدر بحوالي مليار دولار سنويا عندما تم فرض الرسوم الإضافية التركية عليها ردا على إجراءات أمريكية مماثلة في آب/أغسطس الماضي.

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يأتي القرار التركي بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تمنحها لتركيا بوصفها شريكا تجاريا مفضلا لها، مع خفض الرسوم التي تفرضها على استيراد الفولاذ التركي إلى 25%.

وقال بيان للبيت الأبيض إن قرار إنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تسمح للسلع التركية بالدخول إلى السوق الأمريكية دون جمارك جاء لآن تركيا أصبحت بلدا متطورا اقتصاديا.

في الوقت نفسه قررت أمريكا خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب التركي من 50% إلى 25%.