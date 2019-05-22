مصادر: الإفراج عن جميع طلاب الثانوية العامة المقبوض عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قالت مصادر أمنية، إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد أصدر تعليماته بالإفراج عن جميع طلاب الثانوية العامة المقبوض عليهم خلال المظاهرة التي نظموها أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، أمس.

ولفت المصدر، إلى أن وزير الداخلية أصدر القرار حرصًا منه على مصلحة الطلاب ومستقبلهم واحترامًا لحقوق الإنسان.

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وكان عدد من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي، لرفض المشاكل التي تواجههم أثناء أداء الامتحان الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة هذا العام، وطالبوا بإلغائه.

وكانت الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي، قد انطلقت الأحد الماضي 19 مايو، بمادة اللغة العربية، إلا أن الكثير من الطلاب بمختلف المحافظات، فوجئوا بتعطل نظام الامتحان، وظهرت للطلاب رسالة على أجهزة "التابلت" الخاصة بهم: "عفوا لن يتم التحقق من الرمز الخاص بك".

وأصدرت الوزارة، في اليوم التالي بيانًا أكدت فيه صلاحية المنظومة وحل جميع المشاكل، واستكمال جميع الامتحان إلكترونيًا. واصفةً تأدية امتحان مادة الأحياء الإلكتروني بـ"النجاح الساحق"، وأن المنظومة تعمل بكفاءة عالية. كما أكدت الوزارة فخرها ببناء مثل هذه المنظومة "المتطورة"، مشيرةً إلى أن كوادرها تعمل ليل نهار، ومصرة على النجاح رغم كل التحديات والتشكيك.