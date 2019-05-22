محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ): يبدأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى دولة الكويت لبحث مجالات التعاون المشترك والتوترات التي تشهدها المنطقة. وقال رئيس الوزراء العراقي للصحفيين الثلاثاء إن "بين العراق والكويت الكثير من الأمور المشتركة، والطرفان يريدان دفع الأمور باتجاه التهدئة ولعب دور إقليمي إيجابي، وكل طرف له ثقله مع الأطراف المختلفة، والكويت لعبت دور الحكيم في الخلافات الدائرة بالمنطقة". وأضاف: "سنبحث مع الكويت كيفية التوصل إلى لعب دور إيجابي وخلق رؤية مشتركة بهذا الشأن". وتابع: "العلاقات مع الكويت الآن تبني وتنتج وقلّ فيها جانب الخلافات وازداد جانب المشتركات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي يزور الكويت لبحث مجالات التعاون والتوترات في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.