اكثر من 500 قتيل ..حصيلة اشتباكات طرابلس

أكدت منظمة الصحة العالمية مقتل 510 أشخاص وإصابة 2467 آخرين منذ بدء العدوان على طرابلس.
من جهتها أفادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق ببلوغ حصيلة الضحايا إلى 205 قتلى، و 1610 جرحى منذ بدء حرب حفتر على العاصمة.
وأوضح الناطق باسم الوزارة فوزي أونيس في تصريح لليبيا الأحرار، أن من بين القتلى والجرحى مدنيين، مؤكدا أن الوزارة صرفت مبالغ مالية لعشر بلديات، لتحسين الخدمات الصحية للنازحين عبر توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، حسب قوله
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