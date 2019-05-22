إندونيسيا تطالب السائحين بتجنب مناطق الاحتجاج في جاكرتا

طالبت وزارة السياحة الإندونيسية فى بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، السائحين الأجانب المتواجدين بالعاصمة جاكرتا أو المتوجهين إليها بتجنب نقاط وأماكن التجمع الجماهيري والاطلاع على آخر تطورات الأوضاع الخاصة بالاحتجاجات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الاحتجاجات، التي قام بها أشخاص غاضبون إزاء خسارة مرشح المعارضة برابوو سوبيانتو في الانتخابات الرئاسية، أسفرت عن غلق الطرق واضطراب حركة النقل العام.

وقُتل ستة أشخاص وأصيب 200 آخرون على الأقل في جاكرتا في مواجهات بين الشرطة الإندونيسية والمحتجين الذين كانوا يقومون بالرشق بالحجارة ، حسبما قال أنيس باسويدان محافظ جاكرتا، اليوم الأربعاء.

وتجمع المتظاهرون الذين يتهمون حكومة الرئيس الحالي جوكو ويدودو بتزوير الانتخابات لضمان إعادة انتخابه منذ، أمس الثلاثاء، أمام هيئة الإشراف على الانتخابات في جاكرتا.

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وقال البريجادير جنرال ديدى براسيتيو وهو أحد المتحدثين باسم الشرطة الوطنية، إن الشرطة أمرت الحشد بالتفرق في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، لكنهم ردوا بإلقاء الحجارة مما أجبرها على استخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

وكانت اللجنة الانتخابية في إندونيسيا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، رسمياً أن الرئيس الحالي جوكو ويدودو فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي بحصوله على 55.5% من الأصوات.

وحصل منافس جوكو، الجنرال السابق برابوو سوبيانتو، على44.5% من الأصوات، حسب الفرز النهائي من جانب لجنة الانتخابات العامة.

ورفض برابوو على الفور النتائج متهماً الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح جوكو، وأشار إلى أن حملته تملك دليلا على "غش واسع النطاق". وقال إنه سوف يطعن في النتيجة ، وحث أنصاره على التحلي بالهدوء.