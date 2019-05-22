الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قوات إسرائيلية اعتقلت، أمس الثلاثاء، تسعة فلسطينيين بالضفة الغربية، كما أصابت شخصاً للاشتباه فى محاولته إلقاء زجاجة حارقة.
وزعم أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه "يشتبه في ضلوع التسعة المعتقلين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".
وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تزعم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".
وأضاف أن "قوات الجيش صدت مشتبهاً فيهم يستعدون لإلقاء زجاجات حارقة باتجاه الطريق رقم 60 بالقرب من قرية الخضر قرب بيت لحم، وتعاملت القوات وفق تعليمات إطلاق النار وأصابت أحد المشتبه فيهم"، مضيفاً أنه تم نقل المشتبه به بعد اعتقاله لتلقي العلاج.
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