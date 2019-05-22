الاستخبارات الروسية: منفتحون على التعاون مع "سي آي إيه"

أعلن سيرجي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن بلاده منفتحة على التعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج صباح اليوم الأربعاء.

ومن ناحية أخرى، أفادت الوكالة نقلاً عن السلطات الروسية أن إرهابيين اثنين مشتبها بهما قتلا في منطقة فلاديمير شرقي العاصمة موسكو ، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل. اقرأ أيضاً... بومبيو: واشنطن وموسكو "تتشاطران" الهدف نفسه بشأن بيونج يانج

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