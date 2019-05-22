هددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، برد سريع ومتناسب هي وحلفاؤها إذا ثبت أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس، في بيان، إنّ "هجوم مفترضاً تمّ بغاز الكلور في شمال غرب سوريا صباح 19 مايو".
وأضاف "نكرّر تحذيرنا، إذا استخدم نظام الأسد أسلحة كيماوية، فإن الولايات المتحدة وحلفاءنا سيردّون بسرعة وبشكل مناسب".
وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة ترى دلائل على أن الحكومة السورية ربما استأنفت استخدام الأسلحة الكيماوية بما في ذلك هجوم مزعوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا يوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة: إذا ثبت استخدام سوريا لأسلحة كيماوية.. سنرد سريعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.