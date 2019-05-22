الولايات المتحدة: إذا ثبت استخدام سوريا لأسلحة كيماوية.. سنرد سريعاً

هددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، برد سريع ومتناسب هي وحلفاؤها إذا ثبت أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس، في بيان، إنّ "هجوم مفترضاً تمّ بغاز الكلور في شمال غرب سوريا صباح 19 مايو".

وأضاف "نكرّر تحذيرنا، إذا استخدم نظام الأسد أسلحة كيماوية، فإن الولايات المتحدة وحلفاءنا سيردّون بسرعة وبشكل مناسب".

وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة ترى دلائل على أن الحكومة السورية ربما استأنفت استخدام الأسلحة الكيماوية بما في ذلك هجوم مزعوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا يوم الأحد.