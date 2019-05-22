كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب في أيرلندا لأول مرة ضمن جولة تشمل لندن وباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا سيزوران أيرلندا خلال جولتهما المقبلة، التي تشمل بريطانيا وفرنسا، وإنهما يعتزمان لقاء رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في الخامس من يونيو المقبل.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وميلانيا قبلا دعوة فارادكار لزيارة أيرلندا خلال وجودهما في أوروبا.

وفيما ستكون زيارة ترامب إلى أيرلندا الأولى له منذ تنصيبه في 2017، إلا أن الرئيس الأميركي ليس غريبا عن هذا البلد.

فأحد ملاعب الغولف التي يمتلكها يقع في دونبيغ (63 كلم) غرب مدينة شانون، حيث من المقرر أن يلتقي فارادكار.

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وتأتي الزيارة المقررة في الخامس من يونيو إلى أيرلندا ضمن جولة أوروبية للرئيس الأميركي تشمل محطتين في بريطانيا وفرنسا بمناسبة الذكرى الـ75 لعملية إنزال الحلفاء على السواحل الفرنسية في النورماندي في الحرب العالمية الثانية.

وسيجري ترامب والسيدة الأولى ميلانيا زيارة رسمية إلى بريطانيا بين 3 و5 يونيو، تستقبلهما خلالها الملكة إليزابيث الثانية (93 عاما). وسيلتقي ترامب أيضا رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وسيحضر ترامب مراسم عسكرية في بورتسموث جنوبي إنجلترا، حيث انطلقت سفن الحلفاء في يونيو 1944، في أكبر عملية إنزال بحري في التاريخ.

ومن المتوقع وصول ترامب إلى فرنسا للمشاركة في مراسم احتفالات تلك الذكرى، ويلي ذلك محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون.