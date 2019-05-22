كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل سياسي و4 من أسرته في كمين بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول كبير في الشرطة الهندية، إن 11 شخصا، من بينهم سياسي و4 من أفراد أسرته، قُتلوا في كمين نصبه انفصاليون قبليون في ولاية أروناتشال براديش شرقي البلاد.

وأضاف المسؤول، الثلاثاء، أن مهاجمين أطلقوا رصاص أسلحتهم الآلية على 5 سيارات، تقل أحدها البرلماني تيرونغ أبوه، بالقرب من الحدود مع ميانمار.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لرويترز: "لم نتأكد بعد من الجماعة المسؤولة عن الهجوم".

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وأكد أن المنطقة التي نُصب فيها الكمين نائية جدا، مما يجعل التحقيق في الواقعة صعبا.

وتراجعت هجمات الميليشيات الانفصالية في الهند على المسؤولين الهنود في السنوات الأخيرة، لكن عشرات الجماعات لا تزال تنشط في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.