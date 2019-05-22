كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الهيل: قطر تمارس "تشبيحا أمنيا" على أي مواطن يذهب للعمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المعارض القطري البارز، خالد الهيل، أن المملكة ليست هي من سيّست الحج وإنما تنظيم الحمدين هو من قام بذلك، وراح يتباكى عند المنظمات الدولية.

وأضاف في تصريحات لقناة ” العربية ”، أن خبث نظام الحمدين وتسييسه للحج ظهر جليًا عندما أعلنت المملكة عن رابط إلكتروني للحجاج القطريين، إذ أكد النظام القطري أنه غير كاف.

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وأوضح أن السلطات القطرية حجب المواقع الإلكتروني والروابط التي قدمتها المملكة للحجاج القطريين، مؤكدًا أن القطريين الذي ذهبوا إلى المملكة سافروا عبر بلدان أخرى، لحمايتهم من البطش القطري.

وتابع: السلطات القطرية تمارس ”تشبيحا أمنيا” على أي مواطن يذهب إلى العمرة، ويضع قيود أمنية ويسجنهم.