كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إستمرار المساعدات الإنسانية ضمن مشاريع الهلال الأحمر الإمارتي في تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في سياق الأنشطة الإنسانية التي يقودها الهلال الأحمر الأماراتي في محافظة تعز ، بدأت قيادة اللواء ٣٥ مدرع ومندوبين عن الهلال الاحمر عمليات توزيع ثلاجات التبريد وخزانات المياة على عدد من مساجد الريف الجنوبي في مديريات الحجرية.

حيث تم توزيع عشرون ثلاجة وخزان مياة بدعم وتمويل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن انشطة الهلال الأحمر الرمضانية التي ينفذها في محافظة تعز .

وفي هذا السياق أشاد العميد ركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع ، بالدعم السخي الذي يقدمه الأشقاء في دولة الإمارات عن طريق جناحهم الٱنساني في اليمن ، الى المواطنين في محافظة تعز .

موضحا ان "المشاريع الإنسانية المختلفة التي نفذها الهلال الأحمر الٱماراتي في ريف الحجريه الذي يعتبر مناطق سيطرة اللواء 35 مدرع ، تعتبر لفتة إنسانية كريمة للمصلين في بيوت الله".

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كما عبر إمام جامع مدينة العين عن شكره الكبير للهلال الأحمر الإماراتي لهذه الاعمال الانسانية، والتي ستخدم المصلين ومرتادي بيوت الله خلال الإفطار، واثناء تواجدهم في المساجد ، وفي أيام الإعتكاف في العشر الأواخر من الشهر الكريم .

وفي تصريح لمنسق الهلال الأحمر الإماراتي في ريف تعز الدكتور هشام الحمادي أكد أن" هذه المشاريع الإنسانية المقدمه من دولة الإمارات العربية هي ضمن المشاريع الرمضانية ، التي ينفذها الهلال في ريف الحجرية بمحافظة تعز".

وقال " أن الهلال الأحمر الإماراتي لدية العديد من المشاريع الإنسانية القادمة ،والتي يسنفذها في محافظة تعز ، ضمن التدخلات الإنسانية لأشقائهم في اليمن".