فيديو: يونس الميموني
عبر العديد من الطنجاويين، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم من ارتفاع وتيرة حوادث السير في المدينة، وحمل بعضهم جزءً من المسؤولية للجماعة الحضرية، وولاية الأمن.
وكشف المواطنون أن هذه الحوادث ناجمة عن غياب المراقبة على الطرقات من قبل شرطة المدينة، إضافة إلى عدم وجود لوحات التشوير الطرقي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة حوادث السير في عاصمة البوغاز.
ويحمل شاب، سبق له أن تعرض لحادثة سير، المسؤولية لبعض السائقين، الذين لا يحترمون حق أسبقية الراجلين في الشوارع، التي أصبحت بمثابة ثابوت.
كانت هذه تفاصيل خبر حادثة “مرقالة” المميتة ترعب ساكنة طنجة: نحن نسير في ثابوت وليس شوارع..لابد من حد للسيبة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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