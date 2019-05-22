الـPJD بالمستشارين للعثماني: نتخوف مما أقدم عليه أمزازي بخصوص تنزيل رؤية التعليم

أعرب فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، عن تخوفه مما أقدم عليه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في العلاقة ببدء تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين (2015-2030)، قبل إقرار القانون الإطار للتربية والتكوين.

وقال عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني، في تعقيب باسم فريق العدالة والتنمية، على جواب لرئيس الحكومة ضمن الجلسة الشهرية لمسائلته، “لدينا تخوف ذو طبيعة مؤسساتية، وهو المتعلق بإقدام الوزارة على تنزيل بعض مقتضيات الرؤية الاستراتيجية، لاسيما تعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية خارج منطوق الفصل الخامس من الدستور، والرؤية الاستراتيجية نفسها”.

وتحدث حامي الدين عن “التصريح غير المفهوم للسيد وزير التربية الوطنية داخل مجلس المستشارين، مؤكدا عزم الوزارة على تنزيل الرؤية الاستراتيجية بشكل منفرد، بعيدا عن أي تأطير قانوني، وتشريعي”.

وأضاف المستشار البرلماني “نذكر الجميع بأن اعتزازنا بالتوافق الوطني الكبير في إطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بين مختلف الفاعلين حول الرؤية الاستراتيجية، لا يلغي الحقيقة الدستورية والسياسة المستقرة في الفصل 168 من الدستور”.

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واعتبر حامي الدين أن الفصل الدستوري المذكور “يعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين، مؤسسة استشارية مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنيةّ، التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، بينما يختص البرلمان بوضع القانون المتعلق بالسياسات العمومية”.

ودعا فريق العدالة والتنمية إلى “التأني في الموضوع إلى حين إصدار القانون الإطار”، مضيفا: “الذي نعلن انخراطنا المبدئي في التعامل معه بكل إيجابية، ونحن جاهزون لمناقشته حين يحال علينا في مجلس المستشارين”.

من جهة أخرى، دعا حامي الدين إلى تجنب التضييق على الأنشطة الثقافية والفكرية بالمؤسسات الجامعية، في إشارة إلى مذكرة “أمزازي”، التي صدرت، قبل أيام.