إطلاق نار زامن الإفطار: تذمر وقلق إثر إصابة طفلة بأم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعربت عائلة من مدينة أم الفحم عن استيائها وقلقها العارمين إثر إصابة طفلتها الصغيرة بشظايا الرصاص جراء إطلاق نار كثيف تزامن مع موعد الإفطار، أول من أمس الإثنين.

وكانت الطفلة قد نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت إصابتها بأنها طفيفة، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

الطفلة المصابة

وذكر أن عدة رصاصات قد اخترقت نوافذ منزل العائلة وتسببت بأضرار بالمكان.

وتساءلت العائلة: "إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وما هو ذنب طفلتنا لتصاب جراء إطلاق النار علينا عند موعد الإفطار؟".

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وتشهد أم الفحم كسائر البلدات العربية بالبلاد جرائم إطلاق نار أوقعت قتلى وجرحى وحالات ذعر وهلع شديدين.

يذكر أن الاجتماع الطارئ لسكرتارية لجنة المتابعة العليا، وسكرتارية اللجنة القطرية للرؤساء، الذي عقد أمس، الثلاثاء، في بلدية باقة الغربية، أقر سلسلة من النشاطات، من أجل خلق حالة ضغط على الشرطة ومؤسسة الحكم، لملاحقة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.