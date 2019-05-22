انت الان تتابع تفاصيل خبر الحوثيون يستهدفون مطار نجران للمرة الثانية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 09:50 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية تنفيذها هجوماً بطائرة مسيّرة على مطار نجران جنوبي السعودية، هو الثاني خلال 24 ساعة.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، صباح اليوم الأربعاء: "إن طائرة مسيّرة استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران"، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة لم يصدر أي تعليق من الجانب السعودي، أو أي تفاصيل عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

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وأمس الثلاثاء، أقرَّ التحالف السعودي الإماراتي بقصف مليشيات الحوثي هدفاً حيوياً في مدينة نجران جنوبي السعودية بطائرة مسيَّرة تحمل متفجرات، في حين أكد الحوثيون استهداف مطار المدينة بطائرة قاصفة "k2".

بدورها، نقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن مصدر في سلاح الجو الحوثي، أن طائرة من دون طيار استهدفت مخزناً للأسلحة بمطار نجران؛ وهو ما أدى إلى نشوب النيران فيه.

يشار إلى أن الحوثيين شنوا، الأسبوع الماضي، هجوماً بسبع طائرات مسيّرة على خط أنابيب نفط رئيسي في السعودية، ما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيه لساعات، أدى إلى خسارتها بعد الحادث قرابة 31 مليار دولار.

كما اعترفت الرياض بتعرُّض ناقلتين سعوديتين لـ"هجوم تخريبي"، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات، تشتبه وكالة استخبارية أمريكية بوقوف إيران خلف الهجوم.